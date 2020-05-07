تحذير.. كورونا أشد فتكا بهؤلاء | فيديو

نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون أعراضها بسيطة جدًا ويمكن ألا تظهر عليهم.
وأكد الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بطب القصر العينى فى برنامج صباحك مصرى على قناة MBCMASR2 أن الخطورة على الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فهم الأكثر، لذلك ننصح بمقاومة الفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، موضحًا أن الفرد الواحد من الممكن أن يعدى 3 أشخاص بفيروس كورونا.
وأشار رئيس قسم الصدر بطب القصر العينى إلى أن كفاءة الفيروس تقل مع درجات الحرارة ويفقد الفيروس كفاءته.
أما عن علاقة الفيروس بتشغيل التكييفات والإصابة بفيروس كورونا وانتقالها ومن هم أشد فتكا بمضاعفات كورونا فى الروابط التالية: