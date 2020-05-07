تحذير.. كورونا أشد فتكا بهؤلاء | فيديو

نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون أعراضها بسيطة جدًا ويمكن ألا تظهر عليهم.

الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بطب القصر العينى فى برنامج صباحك مصرى على قناة MBCMASR2 أن

وأكدالخطورة على الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فهم الأكثر، لذلك ننصح بمقاومة الفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، موضحًا أن الفرد الواحد من الممكن أن يعدى 3 أشخاص بفيروس كورونا.