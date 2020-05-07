توريد 131 الف طن قمح فى33 شونة وصوامع بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 131263 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس بالشون والصوامع ،





مشيرًا أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 235078 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٣٨٦٧٠٥ فدان.





لافتا إلى تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .





وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .





من جانبه أوضح كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره أن عمليات توريد الاقماح تتم فى٣٣ صومعة وشونة متمثلة فى ٢٨ شونة و٥ صوامع مطورة طبقا لمواصفات وشروط التوريد التى تلزم أن يكون "قمح محلى مصرى حصاد موسم ٢٠٢٠م" واى اقماح مستوردة أو مخلوطة أو بها شوائب يتم رفض التوريد وتحرير محضر غش تجارى للمورد المخالف.





وأشار "راشد" إلى أن اللجنة المشكلة لفحص الأقماح بكل المحافظات تكون برئاسة التموين وبعضوية مندوب من "هيئة صحة وسلامة الغذاء-الزراعة-الجهة المسوقة- البنك الزراعى المصرى-القابضةللصوامع -المطاحن- القبانى" وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين مطابق للمواصفات و بشكل منتظم.



