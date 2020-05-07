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سيارات

ينشر الساهيونداي تختبر سياراتها i20 الجديدة .. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة هيونداي مقطع فيديو يكشف بعض الأسرار عن النموذج الجديد من سيارات i20 الصغيرة التي قد تطرحها في الأسواق قريبا.

 

وظهر الموديل في الفيديو وهو يتم اختباره على جليد أحدى البحيرات المتجمدة في السويد حتى يبرز القدرات الكبيرة لهذه السيارة .

 

 تتمتع ههذه السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 200 حصان، سيعمل مع علب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

 

 

حتى الان لم تفصح هيونداي على أيه مواصفات فنية أو تقنية إضافة تتعلق بهذه السيارة بعد، لكن كل التوقعات تشير إلى أنها ستكشف عنها رسميا قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

 

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وكل من يشاهد السيارة سيري أن هيونداي قررت إحداث تغيير جذري في  سياراتها الصغيرة ومتوسطة الحجم هذا العام، وخصوصا نماذج الهتشباك منها، إذ كشفت منذ مدة أيضا عن التغيرات الكبيرة التي ستحصل عليها مركبات Veloster N الشهيرة، والتي ستبدأ بطرحها قريبا.

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