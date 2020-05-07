إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان ويدخل الحجر الصحي

قالت تقارير إيطالية إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ايه سي ميلان سيعود إيطاليا يوم السبت المقبل، استعدادا للعودة للتدريبات.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فمن المنتظر أن يعود اللاعب السويدي إلى إيطاليا يوم الجمعة أو السبت المقبلين.





وأضافت الصحيفة الايطالية أن زلاتان سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من سلامته من فيروس كورونا، ما يعني أنه سيكون مستعدا للعودة إلى التدريبات بحلول الرابع والعشرين من مايو المقبل.





وكانت الحكومة الايطالية قد منحت الأندية الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات يوم الاثنين الماضي، تمهيدا لاستئناف النشاط الكروي.