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محافظات

توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا علي الصائمين خلال رمضان في طور سيناء

الخميس 07/مايو/2020 - 03:31 م
توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا
توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا علي الصائمين خلال رمضان في طور سيناء
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ايمن محمد
مازال شعار "الطور بينا اجمل مدينة"  يتربع على قلوب مواطني طور سيناء والذي تحول لعدد من المشروعات الخيرية  بفضل تبرعات الاهالي لصندوق الخير التي توزع علي الاكثر احتياجا .

وقد استمرت اعمال الخير لمجموعة الطور بينا اجمل مدينة  في طور سيناء ومع الإجراءات الوقائية والاحترازيه لفيروس كورونا تم الغاء مائدة إفطار الصائمين  وتم تحويلها لمطبخ إعداد وجبات للصائمين .

وكل يوم يتحول مطبخ افطار الصائمين بشارع المنشيه  الذي تبرع به صاحب مطعم السندباد  لخلية نحل من الشباب المتطوعين لإعداد وجبات الصائمين  من العمالة المؤقته والعمالة الغير منتظمة وكذلك  امن تضطرهم ظروف السفر   وحظر التجول  للبقاء في طور سيناء .

يقول اسلام النجار المتحدث باسم مجموعة الطور بينا اجمل مدينة كل يوم نري الخير يزداد من تبرعات اهالي طور سيناء  لانشطة  " الطور بينا اجمل مدينة "  ونحن مجرد همزة وصل نقوم بتوصيل هذه التبرعات لمستحقيها  من المحتاجين. فخير اهل الطور منها وإليها مشيرا الي ان مطبخ افطار الصائم بدا بعشرات الوجبات حتي وصل ل٢٦٠ وجبة فاخرة يوميا  تعد ساخنة  ويقوم بإعدادها شباب يتطوعون للخير في طور سيناء 
 وكان اسس مجموعة " الطور بينا اجمل مدينة " الشهيد الرائد سامح مدحت الذي اطلق عليه صانع السعادة  وقامت  بالعديد من انشطة الخير لاقت إعجاب المجتمع السيناوي .
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توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا علي الصائمين خلال رمضان في طور سيناء
توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا علي الصائمين خلال رمضان في طور سيناء
توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا علي الصائمين خلال رمضان في طور سيناء
توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا علي الصائمين خلال رمضان في طور سيناء
توزيع ٢٦٠ وجبة يوميا علي الصائمين خلال رمضان في طور سيناء
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