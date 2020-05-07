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أصل الحكاية

مكرمة الملك سلمان.. تعرف على المبلغ المستحق وموعد صرفه

الخميس 07/مايو/2020 - 08:12 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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أماني إبراهيم
تستعد الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ توجيهات الملك سلمان لإيداع وصرف شرف الضمان الاجتماعي الملكي، والذي ينتظره مستحقوه كل عام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن المبالغ المخصصة ستصل إلى المستفيدين والمستفيدات من جهاز الضمان الإجتماعي لتقديم الدعم للعائلات ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم، كما أفادت مواقع إخبارية سعودية.

#مكرمة_الملك_سلمان، ثلاثة أيام تم تداول خلالها هذا الوسام على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي بالسعودية، وذلك للاستعلام عن موعد صرفها.

وأفادت الضمان الاجتماعي الملكي باستعداد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف مبالغ المكرمة المالية بعد صدور الأمر الملكي، وتشمل صرف ألف ريال للأسرة الواحدة، و500 ريال لكل رب أسرة.

ومن المتوقع أن يكون موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية 1441-2020 في نفس تاريخ صرف معاشات الضمان الاجتماعي وإيداع مبالغ المكرمة بمبالغ دعم فواتير الكهرباء والغذاء في المعاشات الضمانية لشهر شوال المقرر صرفها في الأول من شوال 1441هـ.
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