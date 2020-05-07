مكرمة الملك سلمان.. تعرف على المبلغ المستحق وموعد صرفه

تستعد الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ توجيهات الملك سلمان لإيداع وصرف شرف الضمان الاجتماعي الملكي، والذي ينتظره مستحقوه كل عام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.





وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن المبالغ المخصصة ستصل إلى المستفيدين والمستفيدات من جهاز الضمان الإجتماعي لتقديم الدعم للعائلات ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم، كما أفادت مواقع إخبارية سعودية.





#مكرمة_الملك_سلمان ، ثلاثة أيام تم تداول خلالها هذا الوسام على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي بالسعودية ، وذلك للاستعلام عن موعد صرفها.





وأفادت الضمان الاجتماعي الملكي باستعداد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف مبالغ المكرمة المالية بعد صدور الأمر الملكي، وتشمل صرف ألف ريال للأسرة الواحدة، و500 ريال لكل رب أسرة.



