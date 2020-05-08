AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بمد فترة التصالح مع واضعي اليد على أملاك الدولة

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:07 ص
أراضى الدولة
أراضى الدولة
Advertisements
معتز الخصوصى
طالب النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة تعديل القانون رقم 144 بشأن إجراءات التصرف فى أملاك الدولة " تقنين وضع اليد".

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إدخال تعديلات على القانون بشأن المادة الخاصة بمدة التصالح لفترة واحدة فقط.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ان التعديل الذى يطالب به انه يجوز لرئيس الوزراء فتح مدد اخرى حتى تحقق الهدف المرجو من القانون وهو ان تدخل مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة من قيمة التصالح.

وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.

كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز.. الزمالك يوجه صدمة قوية للأهلي وكهربا

آخر تطوارات قضية حنين حسام فتاة التيك توك.. قاضى التحقيق يخلي سبيلها والنيابة تستأنف على القرار

مستشار الرئيس: تطعيم فيروس كورونا سيكون متاحا في نوفمبر المقبل.. فيديو

أنباء عن إسقاط إيران لطائرة تجسس أمريكية في مياه الخليج العربي

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يكشف حقيقة وصول عقار ريمديسيفير

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا