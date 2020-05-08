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اقتصاد

7.9 مليون جنيه مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة خلال أسبوع

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة صافي شراء بقيمة 85.6 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 7.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 9.1 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 1.6 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2 مليار ورقة منفذة على 180 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 49.88 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 50.12 %.

فيما استحوذت تعاملات المصريين نسبة 74.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.9 %و العرب على 4.5 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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