البورصة تخسر 21.1 مليار جنيه في أسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بشكل جماعي وسط انخفاض ملحوظ في معدلات السيولة.





وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في نحو 21.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 549 مليار جنيه بما يعادل انخفاضا بنحو 3.71 %خلال الأسبوع.





وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10176 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.58%بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 5.79% مغلقا الفترة عند 1154 نقطة.





بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.28% لتغلق عند 1428 نقطة.



