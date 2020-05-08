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اقتصاد

البورصة تخسر 21.1 مليار جنيه في أسبوع

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بشكل جماعي وسط انخفاض ملحوظ في معدلات السيولة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في نحو 21.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 549 مليار جنيه بما يعادل انخفاضا بنحو 3.71 %خلال الأسبوع.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10176 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.58%بينما سجل مؤشر  EWI EGX70 هبوطا بنسبة 5.79% مغلقا الفترة عند 1154 نقطة.

بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.28% لتغلق عند 1428 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.75%مغلقا عند 11678 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 4.33 %مغلقا الفترة عند 1084 نقطة.
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