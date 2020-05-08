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توك شو

بلاقي السعادة في الرقص فقط.. فيفي عبده تكشف كواليس مشاركتها في اغلب السقا.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:59 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
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هاني حسين
كشفت الفنانة فيفي عبده، كواليس مشاركتها في برنامج " أغلب السقا" المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، مع الفنان أحمد السقا.

 وقالت فيفي عبده في مداخلة هاتفية في برنامج " mbc trending": "أحمد السقا بيفضل يجر ناعم معانا وبيطلعنا في الأخر  قفانا يقمر عيش".

وأضافت فيفي عبده: "كلنا اتغلبنا قدام السقا في البرنامج".

 وكشفت فيفي عبده  سر طاقتها الإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "لازم أكون مبتسمة في السوشيال ميديا وأمام المتابعين حتى وإن كنت حزينة".

وتابعت فيفي عبده: "أنا بلاقي السعادة عندما أرقص فقط، وبحب ارقص على الأغاني في حساباتي على السوشيال ميديا".
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