بلاقي السعادة في الرقص فقط.. فيفي عبده تكشف كواليس مشاركتها في اغلب السقا.. فيديو

كشفت الفنانة فيفي عبده ، كواليس مشاركتها في برنامج " أغلب السقا" المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، مع الفنان أحمد السقا.





وقالت فيفي عبده في مداخلة هاتفية في برنامج " mbc trending": "أحمد السقا بيفضل يجر ناعم معانا وبيطلعنا في الأخر قفانا يقمر عيش".





وأضافت فيفي عبده: " كلنا اتغلبنا قدام السقا في البرنامج".





وكشفت فيفي عبده سر طاقتها الإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "لازم أكون مبتسمة في السوشيال ميديا وأمام المتابعين حتى وإن كنت حزينة".



