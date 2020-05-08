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برلمان

طلب إحاطة لتفعيل الزراعات التعاقدية وتوفير 1.4 مليار دولار في استيراد الذرة

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:40 ص
أرض زراعية
أرض زراعية
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فريدة محمد
تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة موجه لوزير الزراعة، حول خطة الوزارة لدعم زراعة المحاصيل الصيفية وعلى رأسها الذرة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل نقص الدولار المتوقع جراء أزمة كورونا، بما يقلل الضغط على العملة.

وقال غلاب في تصريحات له اليوم، إن حجم واردات مصر من الذرة يصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا، وهو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الصيفية التي تستخدم علفا في تربية الثروة الحيوانية، وهو ما يتطلب دعم المزارعين وتوفير أسعار عادلة لتوريد المحصول لتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة وخفض الواردات، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات المعنية ودعم المزارعين وتحفيزهم على الزراعة.

وأكد غلاب أن وزارة الزراعة فشلت في السابق في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محصول الذرة، وهو النظام الذى يكفل للمزارعين التعاقد على بيع المحصول للمشترين من مربى الثروة الحيوانية مسبقا وبأسعار عادلة، وهو ما يضمن التسويق والبيع بأسعار عادلة، ولكن لم تتمكن الوزارة من تنفيذ المنظومة التي أقرها قانون الزراعات التعاقدية، وهو ما يتطلب إعادة إحيائه في ظل أزمة توفر الدولار الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا وخفض الواردات.
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