أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إل جي تعلن رسميا عن هاتف LG Velvet.. و8 حقائق لا تعلمها عن واتسآب.. وتطبيق يزيد سرعة الإنترنت 4 أضعاف

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أعلنت شركة إل جي، رسميا عن هاتف LG Velvet، في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أسابيع من التشويق والإعلانات له، والذي يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بتصميم "قطرة المطر raindrop"، ومعالج Snapdragon 765.
يبحث مستخدمو الهواتف الذكية عن أفضل مزود خدمة للإنترنت يقدم سرعة عالية للخدمة، ولسوء الحظ تعتبر سرعة الإنترنت في الدول العربية الابطئ في العالم على الإطلاق، مما يدعو المستخدم للبحث عن طرق ليزيد سرعة الإنترنت بعيدا عن زيادة حجم تدفق الخدمة الخاصة باشتراكه.
ينتظر العديد من عشاق آيفون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم أى عروض مغرية للحصول على أحدث إصداراته بأقل سعر ممكن، نظرًا لإرتفاع أسعار منتجات آبل بشكل ملحوظ، وفى نفس الوقت للحصول على تجربة استخدام لهاتف مميز و أنيق، وبالفعل بات يمكنك شراء هاتف iphone 8 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.
اكتشف ماثيو جورتشيك Mateusz Jurczyk، الباحث الأمني في فريق جوجل Project Zero، ثغرة خطيرة تؤثر على بعض هواتف سامسونج Samsung الذكية، حيث يكمن الخلل في طريقة تعامل أجهزة سامسونج المباعة منذ عام 2014، مع تنسيق الصور Qmage.
كشفت أحدث التسريبات أن العلامة التجارية Poco، التابعة لشركة شاومي الصينية، تستعد للإعلان عن هاتف Poco F2 Pro، من خلال حدث عبر الإنترنت في 12 من مايو الجاري.
أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق المصادقة الثنائية التابع لها Authenticator، وهو أداة للمصادقة مستند إلى التشفير، ويأتي هذا التحديث مع الكثير من الإضافات لهواتف أندرويد فقط.
رصدت شركة عملاق التقنية الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، مؤخرا مكافأة قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، للمتسللين الذين لديهم القدرة على اختراق نظام أمان نظام التشغيل Linux المخصص للشركة.
تنافس شركة أوبو OPPO العديد من الشركات الصينية على تصنيع الهواتف الذكية ذات إعدادت كاميرا رباعية، بعد نجاحها الكبير في السوق وإقبال عدد كبير من المسخدمين على شرائها، وتأتي هواتف أوبو OPPO الصينية بـ كاميرا رباعية خلفية مع العديد من مزايا التصوير المتطورة التى سترتقى بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديد.
أطلقت شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة هواوي الصينية، سماعة ماجيك إيربدز Magic Earbuds، وهي أول سماعات أذن لاسلكية من هونر في السوق الأوروبي.
يعد تطبيق واتسآب Whatsapp، أسهل وأسرع وسيلة مراسلة فورية للتراسل عبر الإنترنت والمفضلة لدى مئات الملايين من الناس، ويستخدم التطبيق أكثر من ملياري مشترك شهريا حول العالم، حيث أصبح العديد من الأشخاص يعتمدون على استخدامه في حياتهم اليومية من مراسلة الأهل والأصدقاء.