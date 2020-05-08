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أخبار العالم

قراصنة إيرانيون يستهدفون شركة جيلياد المصنعة لعقار ريمديسيفير

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "العربية" أن قراصنة إيرانيين حاولوا اختراق منظومة بيانات شركة "جيلياد" للمستحضرات الدوائية، المنتجة لعقار ريمديسيفير المستخدم في عدة دول لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة اليابانية أمس، إنها وافقت على استخدام عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز كعلاج لمرض «كوفيد-19» ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميًا في اليابان لعلاج هذا المرض.



وتوصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأمريكية طلبًا للحصول على الموافقة.

والأسبوع الماضي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للعقار في علاج المرض الناجم عن فيروس كورونا.
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