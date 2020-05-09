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منوعات

العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور

السبت 09/مايو/2020 - 12:26 ص
أحمد أربيري
أحمد أربيري
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أماني إبراهيم
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه وقلقه عند مشاهدة مقطع فيديو مسجل لمقتل شاب مسلم أسمر اللون، على يد اثنين من الرجال ذوي البشرة البيضاء بولاية جورجيا.

«حادث يفطر القلب» كان هذا وصف ترامب لما شاهده بالمقطع المسجل الذي ظهر فيه تورط رجلين ذوي بشرة بيضاء في نصب كمين لشاب مسلم أمريكي أسمر البشرة يدعى أحمد أربيري ويبلغ من العمر 25 عاما، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أطلقا عليه النيران بعد مشادة كلامية.

وقال ترامب لشبكة فوكس آند فريندز: "رأيت الشريط وهو مزعج للغاية ، الشريط مزعج، نظرت إلى صورة لذلك الشاب، كان يرتدي بدلة سهرة ... يبدو وكأنه شاب جيد حقا، وبالتأكيد هناك جزء من المشاجرة لم تلتقطه الكاميرا".

ورغم وقوع هذه الجريمة منذ شهرين إلا أنه تم التواطئ مع الرجلين البيض، وقال اثنين العاملي بمكتب برونزويك دا جاكي جونسون أنها منعت الشرطة من أن تلق القبض على المتهمين وهم أب وابنه ذوي بشرة بيضاء متهمين بقتل عداء ببشرة سمراء يدعى أحمد أربيري.

ولكن تم القبض على المتهم وهو شرطي سابق يدعى جريجوري ماك مايكل، 64 عامًا ، وابنه ترافيس ماك مايكل ، 34 عامًا ، في برونزويك ، جورجيا ، يوم الخميس الماضي، وتم توجيه تهمة القتل بعد أكثر من شهرين من وفاة أربيري.

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العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور
العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور
العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور
العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور
العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور
العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور
العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور
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