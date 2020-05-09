3 مرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا

اعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية الرياضية والذي سبق وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التربية الرياضية ضمت مرشحين هم الدكتور ايهاب محمد فوزي البديوى الأستاذ بقسم المنازلات، والدكتور علاء محمد طه حلويش وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني سعيد عبد المنعم محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



