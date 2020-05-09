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محافظات

الطب الوقائي بأسوان: مغادرة 180 مصريا عائدين من السودان بعد قضاء الحجر الصحي

السبت 09/مايو/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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ا ش ا
 قال مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان الدكتور مصطفى أبو المجد، إنه غادر خلال الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، نحو 180 شخصا من المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة، بعد قضائهم 14 يومًا داخل الحجر الصحي في أحد الفنادق بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وذلك عقب الاطمئنان على صحتهم وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. 

وأضاف أبو المجد- في بيان اليوم- أن رجال الطب الوقائي كانوا يتابعون الحالات ومتواجدين على مدار الـ24 ساعة معهم، دون أي تكاليف مالية، مشيرا إلى أن غالبية المصريين القادمين من السودان من الطلاب وأولياء الأمور من محافظات (المنصورة وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج).
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