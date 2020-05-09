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مرأة

لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر

السبت 09/مايو/2020 - 10:07 ص
عزومتك عندنا
عزومتك عندنا
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هاجر هانئ
مع حلول شهر رمضان الكريم تقع كل ربة منزل فى حيرة لاختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لأفراد أسرتها.

ونقدم لك قائمة مائدة إفطار رمضان اليوم بطريقة مفصلة وبسيطة  لكل صنف وتشمل "لحمة بالكاري مع أرز بسمتي و شوربة طماطم و الحلو تشيز كيك التمر".

طريقة عمل لحمة بالكاري
 مقادير لحمة بالكاري
لحمة 
زبادي
 زيت
بصل
 ثوم
 زنجبيل بودرة
 كاري
 طماطم
 شطة ناعمة
 ماء 
كزبرة خضراء
 ملح فلفل
 أسود 
طريقة تحضير لحمة بالكاري
 يشوح البصل في الزيت ثم يضاف اللحمة وتشوح جيدا
 ثم يضاف الملح والفلفل ثم يضاف الثوم والزنجبيل والكاري
تضاف الشطة والطماطم ثم يضاف الماء
 تترك حتى تمام النضج ثم تضاف الكزبرة وتقدم

طريقة عمل أرز بسمتي
مقادير أرز بسمتي
2 كوب أرز بسمتي
 2 كوب ماء
 زيت
بصل 
حبهان
 ملح 

طريقة تحضير أرز بسمتي
* يشوح البصل في الزيت
* ثم يضاف الماء المغلي ثم يضاف الحبهان والملح والفلفل
* ثم يضاف الأرز ويترك حتى تمام النضج ويقدم

طريقة عمل شوربة طماطم
مقادير شوربة طماطم
1 كوب جزر مفروم
 1 كوب كرات مفروم
 1 فص بصل مفروم
 زيت زيتون
 2 كوب مرقة دجاج
 2 كوب طماطم كونكاسية
 نصف كوب ريحان طازج
 1 ملعقة كبيرة كريمة
 ملح وفلفل
 3 شريحة توست غامق
 1 كوب فلمنك مبشورة
 ثوم مفروم
 زبدة 
ربع كوب زعتر فريش 

طريقة تحضير شوربة طماطم
- في وعاء على النار يشوح البصل والجزر والكرات في الزبدة
- ثم يضاف الملح والفلفل والزعتر والريحان
- ثم يضاف الثوم ونشوح جيدا
- ثم تضاف الطماطم وتقلب مع الخليط جيدا ثم تضاف المرقة
- وتترك حتى تغلى وتنضج وتهرس بالمكيسر وتقدم


طريقة عمل تشيز كيك التمر
مقادير تشيز كيك التمر
ثلاثة أرباع باكو بسكويت قمح 
100 جرام زبدة
 ملعقة صغيرة قرفة
 قهوه سريعة الذوبان 
كريمة بودرة 
كريمة سائلة 
كريم شانتيه 
شوكولاتة مبشورة
 عين جمل 
جبنة كريمي 
كوب تمر 
قشطة

- للزينة
عين جمل 
تمر مفصص 
طريقة تحضير تشيز كيك التمر
- يطحن البسكوت ثم يضاف مع الزبدة المذوبة ويخلطا جيدا ثم تضاف القرفة
- تخلط باقي المكونات في الكبة
- توضع فوق طبقة البسكوت ثم تترك حتى تتماسك ثم تزين بالكريمة المخفوقة وعين الجمل والتمر 



لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر
لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر
لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر
لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر
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