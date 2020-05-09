واحدة من أصعب السنوات مرت عليّ.. فهد المولد يوجه رسالة لجمهور اتحاد جدة

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فهد المولد، الشكر للجماهير السعودية، وجماهير ناديه على وجه الخصوص.





وشكر "فهد المولد" جماهير الاتحاد على الوقوف بجانبه في أزمة إيقافه، مؤكدا أن الأمر كان صعبا للغاية عليه بسبب الصعوبات التي واجهها العميد.

وغرَّد فهد المولد، عبر حسابه على "تويتر": "أشكر الجمهور فهد المولد، عبر حسابه على "تويتر": "أشكر الجمهور السعودي عامة وجمهور الاتحاد خاصة على وقفتهم مع فهد ".





وأضاف: "واحدة من أصعب السنوات مرت عليا أشوف الاتحاد يعاني و أنا موقوف اتفرج من بعيد لعل هذي العقوبه بينت لي اشياء كثير و تعلمت منها الكثير وبإذن الله أنجح برفقة زملائي اللاعبين على إسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات".





ويعتبر فهد المولد واحد من أهم اللاعبين الذين لعبو بقميص اتحاد جدة على مر التاريخ، وواحدا من أساطير النادي.