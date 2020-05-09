مدبولي من مطار القاهرة: سنتعايش مع فيروس كورونا.. وتطبيق إجراءات الوقاية بكل حزم وصرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد عددا كبيرا من المشروعات التنموية في محافظة القليوبية، كما تم تفقد مستشفى كفر شكر.





وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته خلال تفقده مطار القاهرة،:" هناك اهتمام كبير من الحكومة والدولة في هذه المرحلة باستكمال المشروعات القومية وانهاء المشروعات الخاصة بالرعاية الطبية والصحية".





تفقدنا مشروعات محطات المياه وشبكات الطرق والكباري، ونتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على كل العاملين في المواقع وارتداء الكمامات في ظل انتشار وتابع مصطفى مدبولي:"محطاتالمياهتطبيقالإجراءاتالاحترازيةالكمامات في ظل انتشار فيروس كورونا ".





واكمل مصطفى مدبولي:" تفقدت مطار القاهرة للتأكد من الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية واستقبال العالقين في الخارج، وتم توفير علامات على الارض لاحداث التباعد الاجتماعي وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات".



