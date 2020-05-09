مدبولي من مطار القاهرة: سنتعايش مع فيروس كورونا.. وتطبيق إجراءات الوقاية بكل حزم وصرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد عددا كبيرا من المشروعات التنموية في محافظة القليوبية، كما تم تفقد مستشفى كفر شكر.
وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته خلال تفقده مطار القاهرة،:" هناك اهتمام كبير من الحكومة والدولة في هذه المرحلة باستكمال المشروعات القومية وانهاء المشروعات الخاصة بالرعاية الطبية والصحية".
وتابع مصطفى مدبولي:" تفقدنا مشروعات محطات المياه وشبكات الطرق والكباري، ونتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على كل العاملين في المواقع وارتداء الكمامات في ظل انتشار فيروس كورونا ".
واكمل مصطفى مدبولي:" تفقدت مطار القاهرة للتأكد من الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية واستقبال العالقين في الخارج، وتم توفير علامات على الارض لاحداث التباعد الاجتماعي وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات".
وأكد رئيس الوزراء: "سنتعايش في الفترة المقبلة مع فيروس كورونا، وسيتم تطبيق إجراءات الوقاية والإجراءات الاحترازية في كل المنشآت الخدمية في الدولة، وسيكون هناك تطبيق بمنتهى الصرامة والشدة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا".