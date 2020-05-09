نجم الاتحاد السعودي يعود للمشاركة في مباريات الفريق .. تفاصيل

انهى الدولي فهد المولد نجم فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، اليوم، عقوبته الصادرة من لجنة المنشطات التي استمرت عامًا.





ونقلا عن الرياضية السعودية فإن العقوبه بدأت يوم 9 مايو 2019، ثم تكفلت إدارة النادي ببرنامج إعداد خاص باللاعب في فرنسا، يوم 17 فبراير.





وأوضحت أن البرنامج استمر لنحو شهر، ليعود بعدها إلى التدريبات الجماعية لفريقه، في 10 مارس.









وسيتمكَّن فهد المولد من المشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية من الدوري، و البطولة العربية في حال تمَّ استئناف المنافسات الرياضية.



