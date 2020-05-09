داليا مصطفى تشيد بدور مفتى الجماعة الإرهابية في الاختيار

أشادت الفنانه داليا مصطفى ، بالفنان احمد الرفاعى الذى يؤدى دور مفتى الجماعة الإرهابية فى مسلسل "الاختيار" وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التبادل الاجتماعي للفيديوهات و الصور إنستجرام.





وكتبت الفنانة داليا مصطفى "#الاختيار احمد الرفاعي افتكروا الاسم ده ممثل من العيار الثقيل السهل الممتنع فعلا وخريج فنون مسرحيه ها يا رفع راسنا"





وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي وبطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.























