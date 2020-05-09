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فن

السماح يا خويا.. أحمد داش ينشر صورة من مسلسل البرنس

السبت 09/مايو/2020 - 08:54 م
محمد رمضان واحمد
محمد رمضان واحمد داش
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محمد بدران

نشر الفنان احمد داش، صورة، من مسلسله الجديد البرنس، بطولة النجم محمد رمضان الذى تذاع حلقاته على قناة DMC.

وظهر احمد داش، بصحبة الفنان محمد رمضان فى احداث العمل، وعلق على الصورة : "السماح يا خويا" نالت اعجاب متابعيه .

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.


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السماح ياخويا @mohamedramadanws

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