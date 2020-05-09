تراجع الواردات المصرية خـلال شهر فبراير 2020.. تفاصيل





انخفضت قيمة الواردات المصرية خـلال شهر فبراير 2020 بنسبة 29.9 ٪حيث بلغت 4.64 مليار دولار مقابل6.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.





جاء ذلك وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والاحصاء





وارجعت ال بيانات الاحصائية ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 28.6 ٪، قمح بنسبه 25.2%، منتجات البترول بنسبة 68.1 ٪ ، لدائن بأشكالها الاولية بنـسبة 36.2 %).





بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها : (البترول الخام بنسبة 135.2%، سيارات ركوب بنسبة 23.3 ٪، ذرة بنسبة 10.5 ٪، زيوت مكرره بنسبة 38.6 ٪).