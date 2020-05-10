الحلقة 17 من مسلسل الفتوة.. الفتونة حق ياسر جلال

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شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "الفتوة" تطورات أبرزها اعتراف المعلم صابر الفنان أحمد خليل لابنه عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى، بأن الفتونة من حق حسن الجبالى والذي يجسده الفنان ياسر جلال.وغضب عزمى وانفعل على والده قائلا له الفتونة من حقى والناس لما بتموت بيكون ولادها جنبها لكن إنت هتموت لوحدك ومحدش هيسمى عليك وأنا أولهم وترك والده ومشى وأخذ يحطم كل شىء أمامه بسبب غضبه.كما زارت أم المعلم فرج كبير مشاديد الجمالية أم شكر الفنانة هنادى مهنا وطلبت يد شكر لابنها فرج ولكن شكر قالت لها ولوالدتها إنها لا تفكر في الزواج.الفتوة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مي عمر أحمد صلاح حسني أحمد خليل رياض الخولي وإنعام سالوسة.لما كنا صغيرين الحلقة 16.. إطلاق النيران على دنيا وياسين