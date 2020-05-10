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أخبار العالم

السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن 2 يونيو المقبل

الأحد 10/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بأن تنظم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020 يوم الثلاثاء 2 يونيو بمشاركة الأمم المتحدة. 


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن دعوة المملكة تأتي امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص.


 وتعد السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، وخصوصًا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.


ويأتي تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 تأكيدًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.


ودعت المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.
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