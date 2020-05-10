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فن

فستان مكشوف.. صوفينار في إطلالة صيفية .. شاهد

الأحد 10/مايو/2020 - 09:15 م
صوفينار
صوفينار
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محمد بدران
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 


وظهرت صوفينار وهى ترتدى فستان  قصير مكشوف البطن،  بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى. 


يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.



كانت أحدث أعمال صوفينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.




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