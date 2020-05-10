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محافظات

صوامع أسوان تستقبل 38 ألف طن قمح

الأحد 10/مايو/2020 - 09:47 م
قمح
قمح
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان إستقبال الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالى وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية وذلك داخل 5 صوامع وشون بنطاق المحافظة . 

قال المهندس حسين جلال رئيس الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة أن إجمالى الكميات الموردة من القمح وصل إلى 37 ألف و 920 طن و25 كيلو ، وأن الصوامع والشون بدأت فى إستقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طنمنها. 

وأوضح بأن الكميات التى تم توريدها شملت 4791 و 890 طن بمطحن أسوان، و 387 و 45 طن بشونة المطحن بكوم أمبو، بجانب 7286 و 660 طن  بمطحن حورس بإدفو  ،  علاوة على 12 ألف و 10 طن و 750 كجم بالشركة المصرية القابضة للصوامع "صومعة المفالسة"،  هذا بالإضافة إلى 13 ألف  و 443 طن و 680 كجم بصومعة الراجحي بتوشكى .

وأضاف بأن هذه الصوامع والشون تضم صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون بنك التنمية والائتمان الزراعى بطاقة 5 آلاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن . 

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وأشار إلى أنه توجد متابعة يومية بشكل مستمر من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى أعطى توجيهاته بضرورة الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستكمال عملية استلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها في الصوامع والشون المخصصة لذلك. 
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