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محافظات

تدريب تمريض السلوم على طرق مواجهة العدوى وفيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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ايمن محمود
نظمت مديرية الصحة بمطروح، دورة تدريبية لتمريض مدينة السلوم على طرق مواجهة العدوى  وفيروس كورونا.

وأكد خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة علي رفع كفاءة الفرق الطبية  بجميع المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأضاف علي قيام  فريق من ادارة التمريض ومكافحة العدوي بتدريب  الطاقم الطبي بمستشفي السلوم المركزي  بالمستشفى العسكري بالسلوم .

وأوضح أن من أهم  أعمال  التدريب التي تم التركيز عليها   الكورونا والفيروسات التاجية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة بكورونا وسياسات مكافحة العدوي داخل المستشفي وكذلك  طرق ارتداء وخلع الواقيات الشخصية قبل وبعد التعامل وطرق عزل المرضى.

اقراء أيضا 

 وأشار  إلى استمرار تدريب  الأطقم الطبية بالمستشفيات المختلفة لاتباع الطرق  السليمة في التعامل مع الفيروس لمنع وتقليل العدوى للأطقم الطبية.
تدريب تمريض السلوم على طرق مواجهة العدوى وفيروس كورونا
تدريب تمريض السلوم على طرق مواجهة العدوى وفيروس كورونا
تدريب تمريض السلوم على طرق مواجهة العدوى وفيروس كورونا
تدريب تمريض السلوم على طرق مواجهة العدوى وفيروس كورونا
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