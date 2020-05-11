قانون جديد.. تحصيل مقابل انتظار من قائدي السيارات بالشوارع

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه سيتم تحصيل مبالغ مالية من انتظار السيارات في الشوارع بموجب مشروع قانون تنظيم ساحات السيارات "السايس"، موضحا أن هذه المبالغ كانت تُحصل بالفعل لكن بشكل غير رسمي وبدون صفة قانونية، الأمر الذي فتح باب الاستغلال والتلاعب من قبل السياس.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات اللواء محمود شعرواي، وزير التنميلة المجلية، بأن الوزارة تدرس تحصيل مبالغ مالية نظير إنتظار السيارات بالشوارع .
وأكد النويشي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة الإدارة المحلية تبحث ملف تقنين كل ما يتعلق بالمواقف وانتظار السيارات، نظرا لكثرة المواقف العشوائية وما تمارسه من استغلال للمواطنين، حيث سيتم بموجب هذه القوانين دفع رسوم محددة تحصل من المواطن بصفة رسمية وتذهب إلى الدولة، الأمر الذي يضمن حق الطرفين.
وأشار النائب إلى أن مشروع قانون السايس يقضي على ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، الذين يستغلون الشوارع العامة بشكل عشوائي، الأمر الذي يحافظ على أمن المواطن والتنسيق الحضاري للشوارع من ناحية ويعظم موارد الدولة من ناحية آخرى بضم هذا النشاط الغير رسمي لاقتصاد الدولة.