الخطر لا يزال قائما.. بوتين يعلن موعد انتهاء الإغلاق في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عودة الحياة الطبيعية وانتهاء الإغلاق في روسيا بسبب تفشي فيروس كورونا غدا الثلاثاء الموافق 12 مايو.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكد بوتين اليوم الاثنين، في كلمة له، ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات أنقذت حياة آلاف الأشخاص.





وأشار إلى أن الخروج من أزمة كورونا لن يكون سريعا والخطر لا يزال قائما، لذلك من الواجب توفير جميع المتطلبات الصحية على المدى الطويل.





ولفت إلى أن خلال الأسابيع الأخيرة رفعت روسيا معدل اختبارات فيروس كورونا واليوم نجري 170 ألف منها يوميا، ومن المرتقب مضاعفة عدد فحوصات الكشف بحلول منتصف مايو تقريبًا ليصل إلى 300 ألف اختبار في اليوم.





وكانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 11,656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



