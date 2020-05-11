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ديني

الوباء من آيات الله.. داعية ينصح بـ 4 عبادات لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:19 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى يرسل آياته لعباده ليلجأوا إليه بالتوبة والعبادة والطاعة والدعاء. 


وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «هناك أمور يرسلها آيات تلاقى المؤمن يلجأ إلى الله، والكافر يزيد طغيانًا، وفيروس كورونا آية من آيات الله».

وكان قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال إن وباء فيروس كورونا بلاء عظيم لا يعالجه إلا الصبر مع الدعاء الدائم عقب الصلوات أن يكشف الله عن عباده ما نزل بهم.

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وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، الذي يذاع على العديد من الفضائيات، أن ذكر الصبر ومشتقاته ورد في القرآن الكريم أكثر من 100 مرة، وهو يدور حول معنى واحد وهو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله.

وأشار إلى أن القرآن الكريم والسنة المشرفة ربط بين الصبر وأعظم الدرجات في الدنيا وأجلها في الآخرة، فالصابرون هم أئمة المتقين، وهما الذين يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، آيات الصبر: «وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ» (سورة النحل: 126)، وقال تعالى: «وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (النساء: 25)، ووصف النبي –صلى الله عليه وسلم- الصبر بأنه نصف الإيمان.

ولفت الإمام الأكبر، إلى أن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أشار إلى مناط الثواب في الصبر، بقوله: «واعْلَمْ أنَّ في الصبرِ على ما تَكرَه خيرًا كثيرًا»، والصبر المقبول هو ما كانَ في وقته الصحيح: «إنَّما الصَّبرُ عند الصَّدمةِ الأُولَى»، فإذا فتر المبتلى من تأثير مرور الزمن أو مواساة الآخرين فلا يسمى صابرًا محتسبًا، مشددًا على أن الصبر ضرورة دينية ودنيوية، وهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الآمال وبلوغ الغايات.

وألمح إلى أن الإنسان لا يبلغ مجدًا ولا نجاحًا إلا إذا اتخذ الصبر مطية في السعي لبلوغ المقاصد وتحقيق الآمال، معتبرًا أن أبلغ ما قيل في ذلك قول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: «حُفَّتِ الجنَّةُ بالمَكارِهِ. وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهواتِ»، وقوله أيضًا: «وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا"، وقول المسيح عليه السلام،: "إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبرك على ما تكرهون».

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