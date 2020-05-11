بعد الهجوم عليها .. نعمة حسين تستفز السوشيال ميديا بجلسة تصوير مع ضرتها وأولادها

لازالت البلوجر نعمة حسنين تواصل استفزاز السوشيال ميديا بعد نشر جلسة تصوير لها مع زوجها وزوجته الاولى واطفالها لانها لاقت رد فعل عنيف من متابع فور اعلان خبر زوجها من زوج صديقتها وموافقتها على ذلك.





وهاجم نشطاء فيس بوك الزوجتين وأكد أحد الأشخاص أن الزوجتين لم يكونا صديقتين من البداية وتعرفا بسبب زواجه من نعمة، وعلاقتهما توطدت بعد ذلك، وتقبلت زوجته الأولى الوضع وشاركتهما الزوجة الثانية نفس المنزل.





وعلقت نعمة بصورة تجمعها بزوجها وضرتها، قائلة: “عيلتي التانية، أسماء مكانتش صحبتي بس لما الموضوع حصل بقينا اكتر من اخوات”.



