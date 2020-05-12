سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية

دجاج مفروم

بصل مفروم

خلطة كفتة

اصابع موتزريلا

صوص احمر

بقدونس

نعناع او ريحان

ثوم

بصل اخضر

بيض

بقسماط

ارز بني





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* تخلط جميع المكونات معا وتقلب جيدا

* تشكل على شكل كرات، وتحشى بالجبنة الموتزاريلا

* تغمر في البيض، ثم في البقسماط

* تقلى في زيت غزير وساخن من جميع الجهات، حتى تصبح ذهبية اللون

* تقدم مع الأرز، وتزين بالصوص





-الصوص

* يسخن الزيت ويضاف الثوم، والريحان، والبصل الأخضر مع الصوص الأحمر وتترك نحو 10 دقائق







