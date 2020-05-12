AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:58 ص
طريقة عمل كفتة الفراخ
طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية
Advertisements
هاجر هانئ
كفتة الفراخ من الأطباق الرئيسية التى تتميز بمذاقها الشهى و اللذيذ مما يدفع الكبار و الصغار إلى تناولها، فالنقدم لكم طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير كفتة الفراخ المحشية
دجاج مفروم 
بصل مفروم 
خلطة كفتة 
اصابع موتزريلا 
صوص احمر 
بقدونس 
نعناع  او ريحان
ثوم
 بصل اخضر
 بيض 
بقسماط 
ارز بني 


طريقة تحضير كفتة الفراخ المحشية
* تخلط جميع المكونات معا وتقلب جيدا
* تشكل على شكل كرات، وتحشى بالجبنة الموتزاريلا
* تغمر في البيض، ثم في البقسماط
* تقلى في زيت غزير وساخن من جميع الجهات، حتى تصبح ذهبية اللون
* تقدم مع الأرز، وتزين بالصوص

-الصوص
* يسخن الزيت ويضاف الثوم، والريحان، والبصل الأخضر مع الصوص الأحمر وتترك نحو 10 دقائق


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كنافة الفنجان بالقشطة

بأسهل الخطوات.. طريقة تحضير قطايف بالموتزاريلا والزبيب

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

طريقة عمل كنافة بالمكسرات بأسهل الخطوات

عزومتك عندنا.. حمام محشي فريك مع رقاق باللحم والسجق.. والحلو بسبوسة بالمكسرات

أسهل طريقة لعمل القطايف بالمهلبية ..فيديو

ترشيحاتنا

النقد الدولي يوافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار

فرض حظر كامل قبل العيد.. مقترح برلماني أمام الحكومة

أخبار الفن.. وفاة اثنين من المشاهير.. فبركة حلقة منة عرفة.. غضب جماهيرى من أحمد زاهر وابنة محمد رمضان تبكيهم

مسلسل البرنس الحلقة 18 .. ابنة محمد رمضان تبكي الجمهور بعد إلقائها في الشارع

النصيب لا يتأخر.. شاهد| أول ظهور لـ الإعلامية شيما صابر مع زوجها لاعب إنبي

ما فعله في سنوات ضيعته منة عرفة في حلقة.. رامز يحذف فقرة من برنامجه واتهامات بـ الفبركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المهلبية

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور

37 ألف جنيه سعر جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها