وزير التعليم: إرسال بريد إلكتروني للطلاب لتأكيد استلام الأبحاث

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يتم ارسال بريد إلكتروني لتأكيد استلام الأبحاث للطلاب الذين سجلوا بريدهم الالكتروني عند عمل حساب على منصة edmodo.





وقال وزير التربية والتعليم: أما من لم يسجل بريده الالكتروني على منصة edmodo ، فيستطيع التأكد في أي وقت من تسليم المشروع البحثي عن طريق الدخول على ايقونة المشروع البحثي ، حيث سيظهر المشروع البحثي اونلاين امام الطالب على هذه الأيقونة.









وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يشرح ما هي منصة edmodo للتواصل التعليمي ؟ وكيف نرفع عليها المشروعات البحثية إلكترونيا ؟ وكيف نستخدمها في المستقبل؟.





وقال وزير التربية والتعليم : في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، وتعطيل الدراسة والتباعد الاجتماعي، حرصت مصر على استمرار العملية التعليمية ولكن مع مراعاة سلامة أبنائها الطلاب، وهو ما حققته وزارة التربية والتعليم عن طريق منصة ادمودو من شركة إنوڤيرا والعديد من الحلول المكملة.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى تحقيق منصة إدمودو المجال للتواصل بين المعلمين والطلاب لاستكمال العملية التعليمية. كما تتيح للطلاب تسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا من خلال أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020".





اقرأ ايضا | وزير التعليم: أكثر من نصف مليون طالب رفعوا أبحاثهم على منصة edmodo بسهولة حتى الآن





وأعلن الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم ، أن هناك أكثر من مليون مدرس سجل حسابا على منصة ادمودو ، حيث يقومون بإدارة أكثر من مليون و نصف فصل افتراضي على هذه المنصة.





وأوضح الفيديو ، أن هناك الملايين من الطلاب على منصة ادمودو ، وصل عددهم 10 ملايين و 449 ألفا و 836 طالبا وطالبة ، مشيرا إلى أن هذا العدد يزيد يوميا.





كما لفت الفيديو إلى أن هناك أكثر من 600 ألف ولي أمر حرصوا على عمل حساب على المنصة لمتابعة أبنائهم اثناء عملية التعلم عن بعد.



