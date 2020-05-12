عقوبة القيادة بدون رخصة في مصر والدول العربية

القيادة بدون رخصة قيادة هو أمر يعاقب عليه القانون المصري وكل قوانين العالم عقابا صارما على المخالفات المرورية لكن توجد مخالفة مهمة وهي موضوعنا اليوم وهي مخالفة القيادة بدون رخصة ارتكابك لهذه المخالفة هو دليل قاطع على أنك لا تصلح للقيادة سواء نفسيا أو جسديا أو أنه ليس لديك الخبرة الكافية لقيادة سيارة.







عند ذهابك إلى المرور لاستخراج رخصة قيادة خاصة يقوم المرور بعمل فحص طبي لك ويقوم بفحص عينيك للتأكد من أهليتك لقيادة سيارة ويقوم باختبارات أخرى مثل القيادة واختبار الإشارات، لذلك فإنه عند قيادتك لسيارة بدون رخصة قيادة يجب تطبيق العقوبة عليك وتختلف العقوبة من دولة إلى أخرى حسب القانون المعمول به في هذه الدولة وفي هذا السياق سنطرح عليكم في هذا الموضوع عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة في مصر وعدد من الدول العربية.

قيادة سيارة بدون رخصة قيادة في مصر عقوبتها:



1- غرامة مالية من 1000 إلى 2000 جنيه.

2- عقوبة حبس لا تزيد عن 6 أشهر.

3- في حالة التصالح يتم دفع 50 جنيها نقديًا.





قيادة سيارة بدون رخصة قيادة في الإمارات:

1- غرامة مالية تصل إلى 3000 درهم مع تسجيل 23 نقطة مرورية.

2- عقوبة حجز السيارة لمدة تصل إلى 90 يوما.

3- في حالة انتهاء رخصة القيادة يتم دفع 500 درهم.





قيادة سيارة بدون رخصة قيادة في السعودية:





قيادة سيارة بدون رخصة قيادة في الكويت:

1- حبس المخالف.

2- يتم الحجز على السيارة.





قيادة سيارة بدون رخصة قيادة في الأردن:





1- غرامة مالية بمبلغ 10 دنانير أردنية.

2- في حالة انتهاء رخصة القيادة يتم دفع غرامة مالية بمبلغ 10 دنانير أردنية.

3- في حالة القيادة برخصة مزورة تصل الغرامة إلى 30 دينارا أردنيا.





قيادة سيارة بدون رخصة قيادة في لبنان:

1- غرامة مالية تصل إلى مليون ونصف ليرة.

2- في حالة انتهاء رخصة القيادة يتم دفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ليرة مع سحب 3 نقاط مرورية.





1- غرامة مالية من 300 إلى 900 ريال.2- عقوبة حبس من 10 أيام إلى 30 يوما.3- من الممكن تطبيق العقوبة بالغرامة والحبس.