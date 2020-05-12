AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة مهاجم ريال مدريد السابق

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:09 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني وفاة مهاجمه السابق فرانسيسكو خافيير "إكو" أجيلار صباح اليوم "الثلاثاء" عن عمر يناهز 71 عاما. 

وكتب ريال مدريد عبر موقع الرسمى نعي لمهاجمه السابق: "نادي ريال مدريد ينعي وفاة إيكو أحد أبرز اللاعبين العظماء الذين ارتدو قميص الملكى خلال الفترة من 1971 و1979". 

وكان أجيلار لعب مع منتخب إسبانيا ثلاث مباريات دولية ونجح في تسجيل هدف وحيد، وذلك خلال الفترة من 1971 و1973.

ولعب إيكو مع ريال مدريد 8 مواسم ونجح في تسجيل 50 هدفا خلال 190 مباراة وحقق 5 بطولات دورى محلي ولقبين من بطولة كأس إسبانيا

جدير بالذكر أن أجيلار ختم مسيرته مع كرة القدم في نادي رايو فايكانو عام 1983 بعد مسيرة بدأها في نادي راسينج سانتاندير ثم ريال مدريد ثم سبورتنج خيخون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل عام وأنت بخير ياراموس.. أفضل مدافع مهاجم في العالم

أبرزهم توأم ألماني.. 33 نجم كرة قدم من مواليد شهر أبريل.. فيديو

ترشيحاتنا

مصر والسعودية تناقشان مستقبل الاستثمارات في ظل أوضاع كورونا

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور: حل أزمة لاعبي الزمالك .. جلسة صلح .. عضوية مجانية .. رأيه فى مسلسل الاختيار

شاهد.. بـ 100 وش الأكثر حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذه الأسباب

للصالح العام.. وزير الداخلية يطرد تركي الجنسية من مصر

وزير الرياضة السعودي يتحدث عن موقف الدوري.. وتقليص عدد الأجانب

وكالة موديز العالمية: تداعيات كورونا لن تترك آثارا سلبية حادة على مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور