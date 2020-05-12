وفاة مهاجم ريال مدريد السابق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني وفاة مهاجمه السابق فرانسيسكو خافيير "إكو" أجيلار صباح اليوم "الثلاثاء" عن عمر يناهز 71 عاما.
وكتب ريال مدريد عبر موقع الرسمى نعي لمهاجمه السابق: "نادي ريال مدريد ينعي وفاة إيكو أحد أبرز اللاعبين العظماء الذين ارتدو قميص الملكى خلال الفترة من 1971 و1979".
وكان أجيلار لعب مع منتخب إسبانيا ثلاث مباريات دولية ونجح في تسجيل هدف وحيد، وذلك خلال الفترة من 1971 و1973.
ولعب إيكو مع ريال مدريد 8 مواسم ونجح في تسجيل 50 هدفا خلال 190 مباراة وحقق 5 بطولات دورى محلي ولقبين من بطولة كأس إسبانيا.
جدير بالذكر أن أجيلار ختم مسيرته مع كرة القدم في نادي رايو فايكانو عام 1983 بعد مسيرة بدأها في نادي راسينج سانتاندير ثم ريال مدريد ثم سبورتنج خيخون.