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تعليم

بعد إصابة نائب رئيس اتحاد تمريض حلوان بكورونا.. الطلاب: ترجعلنا بالسلامة يا بطل.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:39 ص
نائب رئيس اتحاد كلية
نائب رئيس اتحاد كلية التمريض جامعة حلوان
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كريم ناصر
نشر طلاب كلية التمريض جامعة حلوان واتحاد طلاب الجامعة، فيديو لمساندة بطل الجيش الأبيض الطالب إسلام محمد، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة حلوان، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء خدمته بأحد المستشفيات، وإحالته إلى مستشفى العزل. 

وحمل الفيديو عنوان: "ترجعلنا بالسلامة انت قدها".

وقال الطلاب، بالفيديو لإسلام: "ترجعلنا بالسلامة وبإذن الله هترجعلنا بالسلامة وشفاك الله وعافاك يا رب .. وجودك ليس بالشيء الهين فأنت من أبطال الجيش الأبيض".
 

وكانت جامعة حلوان كشفت عن إصابة الطالب إسلام محمد، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث إنه خريج معهد فنى تمريض وبالتالى يمتلك تصريح مزاولة مهنة والتحق بالفرقة الثانية بكلية التمريض وأصيب بفيروس كورونا خلال عمله بأحد المستشفيات.


وفور الإصابة تم التواصل معه من قبل الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه وعمل مسح طبى له ولأسرته والمخالطين له ثم تم عزله ونقله إلى مستشفى العبور.



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