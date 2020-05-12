تضامن بالغربية: إنهاء إجراءات الأبناء المتواجدين بالصحة والتيسير على الأسر البديلة

عقدت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الغربية اليوم الاثنين اجتماع موسع مع أعضاء لجنة الأسر البديلة لبحث أليات تنفيذ التعليمات الوزارية التى تحرص على توفير الرعاية الإجتماعية الكاملة لكافة الأطفال الأيتام .

وأعطت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي فى توجيهاتها إلي مسئولي لجنة الأسر البديلة بأهمية إنهاء كافة إجراءات الأبناء المتواجدين بالصحة وايداعهم بدور الحضانات الايوائية التابعة للمديرية تيسيرا علي كافة الأسر والعائلات التى كانت ترغب بكفالة احد ابناء الاسر البديلة بعدما يتم طلب تقرير طبي .

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كما أوضحت وكيل التضامن الاجتماعي أن شرط أن يكون التقرير الطبي يفيد بحالة العقم إلا إذا ما كانت مدة الزواج تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم الإنجاب بما يتوفق مع الصالح الاجتماعي والنفسي للأطفال الأيتام .

شددت وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية فى تعليماته المباشرة إلي مسئولي الإدارات بأهمية توفير كافة السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الطبية من ماسكات وقائية لكافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا للوقاية من تفشي عدوى "كورونا" .