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محافظات

إصابة ١٨حالة جديدة بفيروس كورونا في السويس

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:32 م
تطهير ورش الاماكن
تطهير ورش الاماكن
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة بالسويس، اليوم الثلاثاء إصابة 18 شخص بفيروس كورونا،  سيتم نقل المصابين لمستشفيات العزل.

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، انه تم ظهور  ١٨ حاله ايجابيه جديده منهم ٩ حالات مخالطه لحالات ايجابيه مؤكده سابقه  و ٩ حاله ايجابيه مؤكده جديده.

وأكدت مديرية الصحة، أنه جارى التنسيق مع وزاره الصحه لتحويل الحاله لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى   والترصد عن خطوط السير لتلك الحاله و متابعه المخالطين اللصقاء لتلك الحالات .
 
وتؤكد مديريه الصحه على اهميه الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره.

وكذلك عدم النزول الا للضروره القصوى والالتزام بالمسافه الامنه وهى متر على الاقل وارتداء الكمامه عند النزول لاماكن بها تجمعات مثل اماكن العمل او الاسواق وغيره .
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