ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

أثارت الناشطة النسوية السعودية فايزة المطيري، جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زواجها من شخص كندي في إحدى الكنائس الكندية.
وظهرت فايزة المطيري - المرتدة عن الإسلام – مرتدية فستانا أبيض، وفوق رأسها تاج يعلوه الصليب، ونشرت المطيري صورا ومقطع فيديو يوثق حفل زفافها على الطريقة الأرثوذكسية قائلة " فيديو حفل زفافي مع جو".
كانت المطيري أعلنت تخليها عن الإسلام مطلع العام الجاري 2020 عبر حسابها بموقع تويتر، ونشرت صورتين شخصيتين لها إحداهما بالحجاب، والأخرى بدون الحجاب، وقالت في تدوينتها "الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب".
/p>
"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE— فايزة المطيري ♐️ (@f1122019) December 31, 2019
تُعرف المطيري نفسها عبر حسابها بموقع تويتر، على أنها ناشطة نسوية سعودية، تدافع عن حقوق المرأة، مسلمة سابقة " المسيح ربي". جولة صغيرة في حساب فايزة المطيري، كشفت عن اهتماها بقضايا المرأة، وتنتقد ما وصفته " إرهاب واستعباد النساء"، وتنشط كثيرا على الحسابات المهتمة بقضايا المرأة وحقوقها.