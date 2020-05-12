ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

أثارت الناشطة النسوية السعودية فايزة المطيري، جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زواجها من شخص كندي في إحدى الكنائس الكندية.





وظهرت فايزة المطيري - المرتدة عن الإسلام – مرتدية فستانا أبيض، وفوق رأسها تاج يعلوه الصليب، ونشرت المطيري صورا ومقطع فيديو يوثق حفل زفافها على الطريقة الأرثوذكسية قائلة " فيديو حفل زفافي مع جو".





كانت المطيري أعلنت تخليها عن الإسلام مطلع العام الجاري 2020 عبر حسابها بموقع تويتر، ونشرت صورتين شخصيتين لها إحداهما بالحجاب، والأخرى بدون الحجاب، وقالت في تدوينتها "الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب".





"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE — فايزة المطيري ♐️ (@f1122019) December 31, 2019



تُعرف المطيري نفسها عبر حسابها بموقع تويتر، على أنها ناشطة نسوية سعودية، تدافع عن حقوق المرأة، مسلمة سابقة " المسيح ربي". جولة صغيرة في حساب فايزة المطيري، كشفت عن اهتماها بقضايا المرأة، وتنتقد ما وصفته " إرهاب واستعباد النساء"، وتنشط كثيرا على الحسابات المهتمة بقضايا المرأة وحقوقها.

وكتبت المطيري عبر حسابها قبل ذلك "نفسي أفهم مخ الحكومة ؟! ترسل ناس موجهين وغير حقيقيين يحاولون مساعدة البنات المعنفات وبعدين الضحايا يختفون او يغردون تحت الضغط بالتهديد بأن المشكلة انحلت ؟! لماذا لا تحمي النساء من العنف الأسري ؟! ماهو الشي الذي سوف تخسره الحكومة اذا ساعدت المواطنة".

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كما تفاعلت المطيري عبر حسابها على هاشتاج عندما كنت مسلما، وأعادت تغريدات لأصحاب حسابات عبر تويتر، تحدثوا عن " ممارسات خاطئة" كانت تُقام ضدهم أثناء فترة اعتناقهم للإسلام، على حد قولهم.



وزجت المطيري بنفسها في قضية السياسة والدين، وأثارت الجدل آنذاك حيث قالت "كنت مسلمة حتى قالوا القاعدة وداعش لا تمثل الاسلام بعد البحث والقراءة المتعمقة الحمدلله تركت الاسلام لأنها تمثله". ودوما تتلقى المطيري هجوما واسعا عبر حسابها بسبب تلك التغريدات، وهجومها على الدين الإسلامي.

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