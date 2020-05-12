اعتماد 5 ملايين جنيه دعما إضافيا لإنهاء الصرف الصحي بقرية زاوية صقر في البحيرة ..صور

الرئاسية، مشددًا بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والمواصفات المقررة. قرر اللواء المحافظ هشام آمنة محافظ البحيرة صرف دعم إضافي بقيمة 5 ملايين جنيه لإنهاء الوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحي بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير إحدى القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة حياة كريمة









جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمركز ومدينة أبو المطامير لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة، والتى بدأها بتفقد قرية الرابعة بذور وأنها بقرية زاوية صقر.





وأكد المحافظ علي أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم .





وشملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الجارية بقطاع مياه الشرب باعتماد مالي 250 الف جنيه حيث تم تدعيم وتطوير الشبكة تنفيذ شركة مياه البحيرة وتم الانتهاء من 1.1كم قطر6 بوصة واختباره بنسبة 98% وجاري العمل في الوصلات المنزلية قطر 1.5 بوصة





وأشار المحافظ إلى أنه جار العمل فى قطاع الصرف الصحي والعمل بمشروع الصرف الصحي (خطوط انحدار - محطة رفع - خط طرد - وصلات منزلية ) بتكلفة اجمالية 70 مليون جنيه وبالنسبة لخطوط الانحدار تم تنفيذ 11.5 كم بنسبة تنفيذ 97 ٪





لافتا إلى أن محطة الرفع تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 82 ٪ وتم البدء في توريد مهمات المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحطه و وجه اللواء المحافظ الكهرباء بسرعه توصيل خط الجهد المتوسط للمحطة خلال أسبوعين .





وأكد على الانتهاء من تركيب جرابات كابلات التحول الرقمي بالقرية بطول ۷۰۰ متر طولي من اجمالي 2كم تقريبا كما تم حفر 30 كيلو داخلي وخارجي رئيسي وفرعي باعتماد مالي 3 مليون جنيه مشيرًا إلى أنه جاري استكمال تغطية ترعة العداية باعتماد مالي 2 مليون جنيه بمواسير قطر 1 متر بنسبة تنفيد 95٪ .





وأعلن عن تدعيم شبكة الجهد المنخفض و توريد 165 عمود و زراعه ۱۰۰عمود منهم بإستثمارات تقدر مليون و٢٥٠ ألف جنيه وفى قطاع الطرق والرصف تم اعتماد مالي 10 مليون جنيه لرصف 1.6 كم الشارع الرئيسي بالإضافة للطريق الرئيسي والشوارع الداخلية للقرية موجها بسرعه الإنتهاء من وضع طبقة السن والبدء في أعمال الرصف الخاصه بشوارع القرية .





واشار إلى أن قرية زاوية صقر شهدت إنجاز العديد من الأعمال منها اعتماد مالي ٥٨٥ الف جنيه لتطوير وصيانة مركز الشباب وهو عبارة عن مبنى إداري مكون من دور أرضي وأول علوي حيث تم الانتهاء من 97٪ من الأعمال به وجارى العمل بالسور والملعب .





وفى مجال الغاز الطبيعي تم تنفيذ 58 ٪ من الأعمال بطول 5500 متر طولي تقريبا قطر 63 مل و 1050 متر طولي بقطر 125 مل و700 متر طولي بقطر 90 مل، وجارى العمل بالوصلات المنزليه واعتماد مالي 260 ألف جنيه لإقامة وحدة طب بيطرى تم تنفيذ ۸۲٪ منها عبارة عن مبني يتكون من دورين وسور محيط بالمبنى بالإضافة إلى عمل تكاسي المصرف العمومي باعتماد مالي 4 مليون بطول 450 م على جانبي المصرف تم تنفيذ 62٪ بطول 280 متر .





وفى قطاع التعليم جارى إنشاء مدرسة الشهيد رزق درويش الابتدائية باعتماد مالي مليون و 400 ألف جنيه عبارة عن مبنيين كل مبنى مكون من 10 فصول باجمالي 20 فصل، بنسبة تنفيذ 75 ٪ .



