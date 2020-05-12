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محافظ البحر الأحمر: لم تظهر حالات إصابة بكورونا وسط الـ 150 عائدا من السعودية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:36 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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عادل نصار

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه زار العائدين من المملكة العربية السعودية أثناء مغادرتهم الحجر الصحي، وقدم إليهم بعض الهدايا، مضيفًا أن ما يحدث هو المعتاد فقط.


وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء اليوم، الثلاثاء، أن التجهيزات التى كانت موجودة في المكان عادية، ولكن الناس محترمة ومنضبطة وفاهمة أنها داخلة حجر لمدة 14 يوما.

 

وتابع "وفرنا لهم المعتاد، ومعملناش حاجة جديدة، وكان في متابعة يومية لهم، وفريق طبي مقيم".


وأكد أنه لم تظهر حالات مصابة بكورونا وسطهم، وعددهم 150 عائدا من المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى منازلهم اليوم.


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