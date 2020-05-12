مستشار ترامب: 8 لقاحات تحت الاختبار لعلاج كورونا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، لأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء إن هناك 8 لقاحات على الأقل مرشحة لتكون علاجا فيروس كورونا لا تزال في مرحلة الاختبار السريري، وقد يكون بعضها جاهزًا في وقت مبكر من "أواخر الخريف".





وأضاف "فوسي"، في شهادته، أن المعاهد الوطنية تتعاون مع عدد من شركات الأدوية في مراحل مختلفة من التطوير.









وأشار خبير الأمراض المعدية في البيت الأبيض إلى التحركات الأمريكية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقال في 10 يناير كان التسلسل معروفًا. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه وضع مركز أبحاث اللقاحات خطة. في 14 يناير ، بدأنا رسميًا تطوير اللقاح. وبعد 62 يومًا، نحن الآن في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وستنتقل المرحلة الأولى مباشرة إلى المرحلة الثانية، ثم الثالثة.





وقال فوسي "إذا كنا ناجحين ، نأمل أن نعرف ذلك في أواخر الخريف وأوائل الشتاء".





وأوضح فوسي أنه من غير المرجح نجاح اللقاحات الثمانية، مشبها هذه التجارب بأنها ضربات متعددة على المرمى، لافتا إلى أنه إذا نجح أحد اللقاحات فإن الإدارة الأمريكية سوف تسرع في تطوير وانتاج عقار لعلاج فيروس كورونا، وهو ما من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على تلقيح نحو 300 مليون شخص بحلول يناير من عام 2021.