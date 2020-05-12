AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشار ترامب: 8 لقاحات تحت الاختبار لعلاج كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، لأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء إن هناك 8 لقاحات على الأقل مرشحة لتكون علاجا فيروس كورونا لا تزال في مرحلة الاختبار السريري، وقد يكون بعضها جاهزًا في وقت مبكر من "أواخر الخريف".

وأضاف "فوسي"، في شهادته، أن المعاهد الوطنية تتعاون مع عدد من شركات الأدوية في مراحل مختلفة من التطوير.


وأشار خبير الأمراض المعدية في البيت الأبيض إلى التحركات الأمريكية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقال في 10 يناير كان التسلسل معروفًا. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه وضع مركز أبحاث اللقاحات خطة. في 14 يناير ، بدأنا رسميًا تطوير اللقاح. وبعد 62 يومًا، نحن الآن في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وستنتقل المرحلة الأولى مباشرة إلى المرحلة الثانية، ثم الثالثة.

وقال فوسي "إذا كنا ناجحين ، نأمل أن نعرف ذلك في أواخر الخريف وأوائل الشتاء".

وأوضح فوسي أنه من غير المرجح نجاح اللقاحات الثمانية، مشبها هذه التجارب بأنها ضربات متعددة على المرمى، لافتا إلى أنه إذا نجح أحد اللقاحات فإن الإدارة الأمريكية سوف تسرع في تطوير وانتاج عقار لعلاج فيروس كورونا، وهو ما من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على تلقيح نحو 300 مليون شخص بحلول يناير من عام 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس قبل عام.. مسؤول بالصحة الأمريكية يصدم ترامب بشأن علاج كورونا

كبير مسئولي الصحة بأمريكا يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا

انطلاق التجربة الثانية لـ لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة.. تفاصيل

أكبر شركة تصنيع لقاحات تصدم العالم: لقاح كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

علاج فيروس كورونا.. كل ما تود معرفته عن عقار ريمديسفير.. وهل له آثار جانبية على المرضى؟

أنتوني فوتشي: ننتظر تطوير لقاحات متعددة لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أول برلمانية تصاب بفيروس كورونا.. نقل النائبة شيرين فراج إلى مستشفى العزل

ممرضة متعافية من كورونا توجه رسائل مهمة للمواطنين

تفاصيل وفاة رشا حلمي بـ كورونا.. الرعاية الطبية بماسبيرو تكشف تاريخ آخر تواجد لها في قطاع الأخبار

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

دول عربية تعلن الحظر الشامل خلال عيد الفطر

ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

سيارات رؤساء أهم 10 شركات في العالم .. بينها أبل وفيسبوك .. صور

هاشتاج #دياب_بطل_النهاية يثير الضجة.. ورد فعل يوسف الشريف وطاقم العمل