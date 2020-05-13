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رياضة

في خير لينا .. أمير عبد الحميد يكشف كواليس هروب عصام الحضري من النادي الأهلي.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:10 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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حسام الحارتي
 كشف أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، كواليس رحيل عصام الحضري عن صفوف القلعة الحمراء لسويسرا لخوض تجربة احترافية في نادي سيون في سنة 2008.

وقال أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"،:"  عصام الحضري عادة لا يضحك أو يتحدث مع أحد خلال التدريبات، وقبل  هروبه تحدث معي في  التدريبات ضاحكا، وقال لي فيه خبر كويس يحمل الخير لنا نحن الاثنين هتعرفه بكره .

وأكد أمير عبد الحميد أنه لم يكن يتوقع هروب عصام الحضري من النادي الأهلي بتلك الطريقة على الرغم من خوضه كافة المبارايات والاعتماد عليه بشكل كبير .

وتابع :" الوحيد الذي كان يعلم بهروبه في الأهلي هو عماد النحاس فقط لاغير ".

وأتم :" عماد النحاس تحدث معي تاني يوم مباشرة وقالي قولتلك في خير ليك امبارح وأهو اتحقق ".


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