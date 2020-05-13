التعليم تعلن أرقام ومواعيد التواصل مع الدعم الفني لـ منصة edmodo

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أرقام الدعم الفني لـ منصة edmodo التعليمية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التواصل مع هذه الأرقام عبر المكالمات من الساعة الـ ٩صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، أما التواصل عبر الواتس اب والتيليجرام من الساعة ٨ مساءً حتى الساعة ١٢ منتصف الليل.













وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه للتواصل مع الدعم الفني لـ منصة edmodo التعليمية يمكن الاتصال على:





01029686337 - 01113326412 - 01122002816

01025224111 - 01016469475 - 01028252398

01092553215 - 01227086089 - 01226014787





01149017029

01149016870

01141853080

01149012103

01148970340

01148940580





أرقام الواتس اب:

01025224111 - 01016469475 - 01028252398

01092553215 - 01227086089 - 01226014787





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أرقام التليجرام:

01122002816 - 01113326412 - 01029686337





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة edmodo الالكترونية تعمل بكفاءة تامة في ٩٨٪؜ من مدارسنا.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف تذلل اي مشاكل فنية في ال ٢٪؜ المتبقية من مدارسنا والبالغ عددها (٦٢٨ مدرسة) مساء الغد بإذن الله.





أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يتم ارسال بريد إلكتروني لتأكيد استلام الأبحاث للطلاب الذين سجلوا بريدهم الالكتروني عند عمل حساب على منصة edmodo.



