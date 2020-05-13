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تعليم

التعليم تعلن أرقام ومواعيد التواصل مع الدعم الفني لـ منصة edmodo

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:24 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أرقام الدعم الفني لـ منصة edmodo  التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن  التواصل مع هذه الأرقام عبر المكالمات من الساعة الـ ٩صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، أما التواصل عبر الواتس اب والتيليجرام من الساعة ٨ مساءً حتى الساعة ١٢ منتصف الليل. 



وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه للتواصل مع الدعم الفني لـ منصة edmodo التعليمية يمكن الاتصال على: 

01029686337 - 01113326412 - 01122002816
01025224111 - 01016469475 - 01028252398
01092553215 - 01227086089 - 01226014787

01149017029
01149016870
01141853080
01149012103
01148970340
01148940580

أرقام الواتس اب:
01025224111 - 01016469475 - 01028252398
01092553215 - 01227086089 - 01226014787



أرقام التليجرام:
01122002816 - 01113326412 - 01029686337

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة edmodo الالكترونية تعمل بكفاءة تامة في ٩٨٪؜ من مدارسنا.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف تذلل اي مشاكل فنية في ال ٢٪؜ المتبقية من مدارسنا والبالغ عددها (٦٢٨ مدرسة) مساء الغد بإذن الله.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يتم ارسال بريد إلكتروني لتأكيد استلام الأبحاث للطلاب الذين سجلوا بريدهم الالكتروني عند عمل حساب على منصة edmodo.

وقال وزير التربية والتعليم: أما من لم يسجل بريده الالكتروني على منصة edmodo ، فيستطيع التأكد في أي وقت من تسليم المشروع البحثي عن طريق الدخول على ايقونة المشروع البحثي ، حيث سيظهر المشروع البحثي اونلاين امام الطالب على هذه الأيقونة.
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