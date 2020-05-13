التعليم تعلن أرقام ومواعيد التواصل مع الدعم الفني لـ منصة edmodo

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أرقام الدعم الفني لـ منصة edmodo التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التواصل مع هذه الأرقام عبر المكالمات من الساعة الـ ٩صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، أما التواصل عبر الواتس اب والتيليجرام من الساعة ٨ مساءً حتى الساعة ١٢ منتصف الليل.
وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه للتواصل مع الدعم الفني لـ منصة edmodo التعليمية يمكن الاتصال على:
01029686337 - 01113326412 - 01122002816
01025224111 - 01016469475 - 01028252398
01092553215 - 01227086089 - 01226014787
01149017029
01149016870
01141853080
01149012103
01148970340
01148940580
أرقام الواتس اب:
01025224111 - 01016469475 - 01028252398
01092553215 - 01227086089 - 01226014787
أرقام التليجرام:
01122002816 - 01113326412 - 01029686337
وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة edmodo الالكترونية تعمل بكفاءة تامة في ٩٨٪ من مدارسنا.