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منوعات

شبيه رشدي أباظة ضرب عليَّا نار.. كيف تهرب إبراهيم نصر من أول تأخير على تصوير فيلم.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:43 ص
الفنان الراحل إبراهيم
الفنان الراحل إبراهيم نصر
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أماني إبراهيم
موقف محرج تعرض له الفنان الراحل إبراهيم نصر - الذي توفي أمس عن عمر يناهز 70 عامًا - خلال التصوير في بداياته الفنية، لم يستطع المواجهة أو الاعتذار فلجأ إلى كذبة أطلق عليها أنها (كذبة بيضاء) ولكن سرعان ما افتضح أمره.

روى الفنان الراحل إبراهيم نصر هذا الموقف خلال لقاء (سهرة تليفزيونية)، قائلا إن الالتزام بمواعيد التصوير والانضباط في الحضور من أهم سمات العمل الفني الناجح، وهي الصفات التي فشل في الالتزام بها في بداياته الفنية.

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وعندما روى الفنان الراحل إبراهيم نصر هذا الموقف، كان يتوجب منه الحضور في مكان للتصوير أمام إحدى العمارات المتفق عليها في تمام الساعة 8 صباحا لتصوير مشاهده في فيلم «حق السيف»، مع عمالقة السينما المصرية على حد وصفه، وهما الفنان الراحل محمود مرسي، والمخرج عاطف سالم، واللذان اعتبرا الوقت أمرا ثمينا لا يستهان به.

ونظر إبراهيم نصر لساعته في يده اليسرى وهو يقود سيارته ووجدها وصلت إلى الثامنة والنصف وهو لم يزل في الطريق، (أعود إلى المنزل؟ أم أستمر في طريقي وأصل وأعتذر؟) الكثير من التساؤلات دارت في ذهنه ولكن كلها كانت حلولا فاشلة تهدد مستقبله. 

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فكر إبراهيم في حيلة يخرج منها من هذا الموقف المحرج، وفكر في إدعاء موقف لم يحدث، وهو مهاجمة أحد البلطجية لسيارته، قائلا أنه فور دخوله عبر عن غضبه وظل يردد بصوت مرتفع (ايه ده ؟)، وروى موقفا خياليا بأن طفلة جميلة كانت تجلس في سيارة مجاورة له وشخص يشبه رشدي أباظة بدأ في إطلاق النيران عليها في السيارة و(بيو) اخترقت الرصاصة العجلة الأولى و(بيو) اخترقت رصاصة أخرى العجلة الثانية، وظل يطلق النار حتى دمر السيارة بأكملها.

تعجب كل الموجودين وقالوا له (المهم سلامتك)، ولكن الوحيد الذي لم يصدق كان محمود مرسي واقترب من إبراهيم نصر وقال له بصوت منخفض (بيو بيو، هو الكلام ده حصل ؟) فأجاب إبراهيم نصر بصراحة (لأ محصلش).

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