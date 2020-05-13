21 مايو.. كوكبة من الشعراء في سهرة أدبية بصالون القاهرة الدولي

تنظم الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، وصالون القاهرة الثقافي الدولي في العاشرة مساء الخميس 21 رمضان، أمسية شعرية، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





يأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك "، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.





يستضيف الصالون فى الأمسية الشاعر العماني حسن المطروشي، والشاعر المصري علي عمران، والشاعرة اللبنانية حنان فرفور، والشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، والفنان أشرف علي من مصر.



