أسباب عدم تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه.. خالد الغندور يعلنها

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك ، عن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بالبطولة هذا الموسم.





وقال الغندور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك تحت أمر الدولة، ومع استكمال بطولة الدوري العام في حالة زوال فيروس كورونا المستجد.





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واوضح الغندور، أن الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم، ومجلس الإدارة ضد إلغاء بطولة الدوري العام إلا في حالة أن يكون قرار من جهات الدولة وعدم تتويج أي نادٍ بالدوري.





واستطرد الغندور أن لديه مبررات عدم تتويج الاهلي ببطولة الدوري، حيث أن المقاولون العرب وبيراميدز يتواجدون في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، رغم أنهما خاضا مباراتين أكثر من الزمالك.



