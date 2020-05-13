أسباب عدم تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه.. خالد الغندور يعلنها

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بالبطولة هذا الموسم.
وقال الغندور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك تحت أمر الدولة، ومع استكمال بطولة الدوري العام في حالة زوال فيروس كورونا المستجد.
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واوضح الغندور، أن الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم، ومجلس الإدارة ضد إلغاء بطولة الدوري العام إلا في حالة أن يكون قرار من جهات الدولة وعدم تتويج أي نادٍ بالدوري.
واستطرد الغندور أن لديه مبررات عدم تتويج الاهلي ببطولة الدوري، حيث أن المقاولون العرب وبيراميدز يتواجدون في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، رغم أنهما خاضا مباراتين أكثر من الزمالك.
وتابع: كيف يتم إلغاء البطولة وتتويج ناد بعينه والمركزين الثاني والثالث من حقهما المشاركة أفريقيا رغم عدم تساوي المباريات.