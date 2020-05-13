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تعليم

وزير التعليم: تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة لتسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:37 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لينك الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة، على الموقع الإلكتروني للوزارة http://emis.gov.eg، مؤكدا أن الاستعلام بدأ من الاثنين الموافق ١١ مايو٢٠٢٠، كما أنه جار تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٠ لتسليمها للطلاب.


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وقال وزير التعليم عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: سيتم تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم بطاقات أرقام الجلوس للطلاب، على أن يكون التسليم فى فناء المدرسة، ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.


وكان قد صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة قامت بإعلان أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا والطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس بنين.



ويمكن الإستعلام من خلال بيانات الرقم القومى للطالب، وطباعة الإخطار الخاص برقم الجلوس وموعد ومكان أداء الاختبار الإلكتروني.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها: "يرجى من الطلاب الإلتزام التام بالتواجد بمقر اللجنة قبل موعد بدء الاختبار الإلكتروني بساعه فقط لإنهاء إجراءات الترتيب لدخول الاختبار، وسوف يتم عقد الاختبارات الإلكترونية .
وزير التعليم: تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة لتسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية
وزير التعليم: تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة لتسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية
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