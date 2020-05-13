بسبب كورونا.. إلغاء حفل أفضل لاعب في العالم لعام 2020

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إلغاء حفل افضل لاعب في العالم لعام 2020، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الدولي قرر الغاء الحفل السنوي لافضل لاعب في العالم لعام 2020، والذي كان مقرر لها شهر سبتمبر المقبل.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الاتحاد الدولي استقر على أن تكون الجائزة بلا فائز لعام 2020، بعدما كان يتم اختيار فيها أفضل لاعب ولاعبه وأفضل هدف وأفضل تشكيلة وأفضل مدير فني وأفضل مدربه.



