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رياضة

بسبب كورونا.. إلغاء حفل أفضل لاعب في العالم لعام 2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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نور عادل
استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إلغاء حفل افضل لاعب في العالم لعام 2020، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الدولي قرر الغاء الحفل السنوي لافضل لاعب في العالم لعام 2020، والذي كان مقرر لها شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الاتحاد الدولي استقر على أن تكون الجائزة بلا فائز لعام 2020، بعدما كان يتم اختيار فيها أفضل لاعب ولاعبه وأفضل هدف وأفضل تشكيلة وأفضل مدير فني وأفضل مدربه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن موافقته بشكل رسمي على زيادة التبديلات إلى 5 قبل قليل، وتم التأكيد أن تطبيق القرار مرتبطًا بموافقة كل اتحاد.
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